Primeras críticas al Piqué presidente: "Profesionalmente, me decepcionó"

Hace ya más de un año, Gerard Piqué se involucró en temas de dirección y decidió adquirir el Andorra, del que se convirtió en propietario.

El futbolista del Barcelona compró una plaza vacante en Segunda B y el conjunto andorrano empezó bien, coqueteando con los puestos de 'play off' de ascenso, pero las cosas se torcieron un poco y a Gabri García, entrenador y ex jugador azulgrana, le costó el puesto.

El ex lateral derecho 'culé' reconoció en 'RAC1' que Piqué le decepcionó: "Me costó entender la decisión, que fue, evidentemente, de Piqué. Primero me lo comunicó la dirección deportiva y luego él. Él tenía la última palabra. Profesionalmente, me decepcionó".

Gabri recordó que los objetivos eran modestos al comienzo de la temporada, pero, conforme el equipo se instaló en la zona alta, todo cambió.

"Perdí tres partidos y entendieron que debían cesarme. Me dijeron que no me veían capaz de revertir la situación para meter al equipo en 'play off'. Ese equipo se había hecho en dos semanas, estaba diseñado para jugar en Tercera e intentar luchar por el ascenso a Segunda B", lamentó el técnico.

"Hasta a los jugadores que fichamos se les dijo que incluso podrían sufrir para no bajar. En los primeros partidos se daba por hecho que el Andorra estaría en la zona baja de la tabla. Luego, se llegó a pensar que subir de Segunda B a Segunda era fácil", finalizó Gabri.