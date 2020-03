"Primero fascista, luego nazi y racista; lo siguiente será maric*n"

Roman Zozulya, protagonista del duelo de la ida de LaLiga SmartBank entre el Rayo Vallecano y el Albacete, atendió a 'Sportanalytic.com' para referirse a todo lo acaecido con la afición rayista.

Los hinchas de Vallecas le dedicaron cánticos de "Zozuya, put* nazi", lo que provocó que el ucraniano se negase a jugar una segunda parte que aún no se ha disputado.

"Cuando todo comenzó, era un fascista. Luego comenzaron a revisar mi facebook y me convertí en un nazi. Recientemente me llamaron racista y este sábado no lo escuché, pero me dijeron que me gritaron comunista. La gente no se aclara", aseveró el delantero del Albacete.

Además, Zozulya, tras el empate ante los de Paco Jémez, finalizó: "Pronto dirán que soy maric*n. Maric*n es gay en español. Tampoco me extrañaría"