Principio de acuerdo entre el Real Valladolid y el CBC Valladolid

Real Valladolid y CBC Valladolid están más cerca de cumplir el sueño de miles de vallisoletanos. El viernes se reunieron de forma telemática y avanzaron el acuerdo, que han adelantado en un comunicado conjunto.

"En el transcurso de este encuentro, se sentaron las bases sobre las que va a girar la operación, que deberá concentrarse y analizarse de cara al inicio de la temporada baloncestística", comenzó la misiva.

Los dos equipos formarán una comisión en la que se negocie y se analice el preacuerdo y estará compuesta por David Espinar, director del gabinete de presidencia del Real Valladolid, y por Saúl Hernández, director general del CBC Valladolid.

'AS' informó de que el lunes 25 habrá un nuevo paso adelante, pues es cuando la Federación Española de Baloncesto confirme que no habrá 'play off' de ascenso a la ACB y el CBC Valladolid reclamará subir.

Además, el medio confirmó que habrá una entrada de patrocinador más fuerte en el equipo de baloncesto, así como un posible 'naming' de la cancha del Polideportivo Pisuerga.