Principio de acuerdo entre Valencia y Leeds por Rodrigo

El adiós a Rodrigo está al caer. El Valencia ha anunciado que, a falta de unas pocas formalidades, como el reconocimiento y la documentación, hay un acuerdo para el traspaso de su delantero al Leeds.

Sigue la diáspora en el Valencia. Ahora es Rodrigo Moreno quien va a abandonar el club. Este martes el Leeds se mostró más que decidido a llevarse al delantero, internacional con España en 22 ocasiones, y parece que está a punto de hacerlo oficial.

Tal y como ha anunciado el Valencia a través de sus perfiles sociales, solo faltan detalles para poder anunciarlo. Detalles como que llegue la documentación y el jugador pase el pertinente reconocimiento médico.

De hecho, está tan cerca de irse que el club en el que ha pasado las seis últimas temporadas, desde que llegase procedente del Benfica, ya le ha dado su adiós y le ha deseado mucha suerte en el futuro.

El Leeds, por su parte, guarda silencio por el momento. Suponemos que, hasta que las formalidades de las que habla el Valencia no se hagan oficiales, no moverá ficha y anunciará uno de los fichajes más sonados del verano. No han trascendido cifras, pero fue tasado en unos 30 millones de euros.