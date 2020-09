Problemas para el Barça: Suárez se aferra a su año de contrato

Jordi Alba, Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Sergio Busquets, Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Luis Suárez... varios eran los nombres que podían estar sobre la mesa para salir tras la última temporada del Barça y con la llegada de Koeman, pero lo cierto es que de todos esos solo ha salido el centrocampista croata.

La afición 'culé' sigue a la espera de esta reestructuración, sobre todo en el caso del uruguayo, que ya recibió el "no" de Koeman en su día... pero ahora no parece tan sencillo. El delantero, tal y como relata 'Sport', no se marchara si no cobra de forma íntegra el año que le queda de contrato.

La Juventus parecía el equipo mejor colocado para hacerse con sus servicios, pero el conjunto 'bianconero' podría haber reculado durante los últimos días. Se encalla la salida de Suárez y se queda en tierra de nadie.

Su estatus para Koeman no parece haber cambiado: ya le dejo fuera de la convocatoria ante el Nàstic y todo apunta a que hará lo mismo en el siguiente amistoso frente al Girona.

Mientras tanto, el relevo del charrúa continúa siendo una incógnita: Lautaro Martínez es el preferido pero el más complicado y Memphis Depay se mantiene como la opción 'low cost'.