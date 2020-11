Un problema en un testículo deja fuera a James ante el Newcastle

El colombiano James Rodríguez, del Everton, se perderá el partido de este fin de semana contra el Newcastle United por problemas físicos que arrastra desde el partido ante el Liverpool y que continuaron contra el Southampton.

Su entrenador, Carlo Ancelotti, confirmó en rueda de prensa que el colombiano no podrá ser de la partida, igual que Richarlison y Lucas Digne, ambos suspendidos. Según el 'Daily Mail', un choque con Van Dijk provocó una inflamación en un testículo del jugador del que todavía no se ha recuperado, por lo que no ha podido entrenar con normalidad.

El italiano sí apuntó que si todo marcha como lo esperado debería volver para el siguiente encuentro de los 'Toffees'.

El futbolista de 29 años ha jugado siete encuentros esta temporada y ha marcado tres goles y repartido cuatro asistencias.