Problemas para Klopp: Egipto insiste en que Salah irá a los Juegos

Salah estará en los Juegos Olímpicos de Tokio. La Selección de Egipto ya confirmó que contaría con él y que, por tanto, tendría que perderse varios partidos de la Premier League. En esta ocasión, el entrenador de la plantilla Sub 23 dijo además que es el deseo del futbolista.

"He hecho saber públicamente que me gustaría tenerle con nosotros en nuestra campaña olímpica y no lo ha rechazado, lo que quiere decir que quiere jugar con nosotros. La participación de Salah en los Juegos está apoyada por el Estado, representado por el ministerio de Deportes y la Federación de Fútbol de Egipto, en un esfuerzo común de lograr una medalla de oro en fútbol por primera vez", dijo Shawky Gharib en rueda de prensa.

"Salah es uno de los tres mejores jugadores internacionales y llevará a los 'faraones' a otro nivel en los Juegos. Su presencia marcará una diferencia enorme", continuó el preparador, que tiene en muy alta estima al 'red', ciertamente de los mejores del planeta.

Su futura convocatoria supondrá una mala noticia para Jürgen Klopp. En una temporada en la que ha tenido varios problemas de lesiones, tendrá que recurrir a otro efectivo para la banda en ataque, lo que podría reducir la capacidad ofensiva del conjunto.