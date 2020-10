La lista de 23 que debería hacer Luis Enrique por ELO 

Este viernes comparece Luis Enrique para ofrecer una nueva convocatoria, la segunda de la temporada tras la que ya dio contra Alemana y Ucrania para sendos encuentros de Liga de las Naciones. Ahora llegan otros dos, ante Suiza y Ucrania, y uno extra amistoso frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo. En pleno debate sobre quiénes serán los elegidos, ProFootballDB llega con su mirada científica para elegir a los 23 mejores.

Atendiendo al ELO, el algortimo que marca el rendimiento de los futbolistas en función de parámetros de juego y competición, hemos elegido los 23 que a día de hoy se encuentran en mejor forma. Y lo significativo es que la Selección Española no sufriría cambios muy significativos.

Por ejemplo, respecto tanto a la última lista como a las habituales, en la portería la gran novedad sería la de David Soria. En defensa únicamente resaltarían las novedades de Jonny, quien ya es internacional, pero no viste 'la Roja' desde el 18 de noviembre de 2018 (ante Bosnia) y Marc Bartra, que igualmente no es llamado desde hace dos años. Eso sí, con el asterisco de que el jugador de los Wolves no podría acudir, pues se encuentra lesionado a día de hoy.

Luis Alberto sería el soplo fresco en la medular, donde no estaría Adama Traoré, del que tanto se habla. La lista, obviamente, incluye por rendimiento a Thiago Alcántara, aunque no podrá estar por dar positivo en coronavirus.

En la delantera llamarían la atención tanto la inclusión de Iñaki Williams, quien hace cuatro años que no juega con la Selección Española, como la ausencia de Ansu Fati, cuyo valor de ELO seguirá siendo bastante bajo mientras sea menor de edad. En el momento en que llegue a los 18, crecerá exponencialmente.

- Esta es la lista de 23 que debería hacer Luis Enrique a tenor de los niveles de ELO:

Porteros

De Gea 86

Kepa 79

David Soria 79

Defensas

Azpilicueta 87

Jesús Navas 86

Sergio Ramos 95

Raúl Albiol 85

Marc Bartra 81

Íñigo Martínez 79

Jordi Alba 86

Jonny 84

Centrocampistas

Sergio Busquets 81

Rodrigo 78

Koke 89

Saúl 87

Thiago 84

Luis Alberto 83

Delanteros

Oyarzabal 86

Iago Aspas 86

Gerard Moreno 85

Morata 84

Rodrigo 84

Iñaki Wiliams 83