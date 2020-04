ProLiga transmite a la RFEF su preocupación por el fútbol modesto

Así lo expresó ProLiga, en un comunicado dirigido al presidente de la RFEF, Luis Rubiales. "Reconociendo la dificultad del momento por el drama del COVID-19, esta Asociación traslada a Rubiales la gran preocupación de los clubes modestos ante una crisis de ingresos que puede ser insostenible", se recoge en dicho comunicado.

En él, ProLiga solicita a Rubiales "información sobre los planes previstos para el fútbol no profesional cuando las autoridades sanitarias den luz verde a las competiciones, ya que el parón obligado por el COVID-19 está poniendo a numerosas entidades en situaciones económicas más que comprometidas".

"Aun siendo consciente esta Comisión de clubes de la prioridad absoluta en cuanto a preservar la salud de los deportistas, se le solicita al presidente de la Federación Española que dé respuestas a las preguntas que tienen en vilo al fútbol más modesto, con el fin de programar una gestión a medio plazo, pues los ingresos se reducen y los gastos prácticamente se mantienen", se añade.

Tras indicar que ProLiga ha recabado "las inquietudes más acuciantes" de los clubes de Segunda B y Tercera División durante el confinamiento, se le indica a Rubiales que la cuestión más comentada "se refiere a cuál sería la fecha tope para plantear si las competiciones no profesionales se dan por finalizadas", en cuyo caso, de dice, "hay todo tipo de dudas sobre ascensos, descensos, campeones, etc, etc".

"El segundo escenario, el caso de que se volviera a competir, pero superando el 30 de junio, provoca en primer lugar una inquietud razonable sobre la seguridad y la salud de los deportistas", se apunta. Por ello, ProLiga pregunta en su carta a Luis Rubiales "si se contempla algún protocolo para realizar a los deportistas y oficiales de equipos test diagnósticos del COVID-19 ya sea con medios sanitarios federativos o externos, bajo su tutela y garantías".

Además, en el caso de competir superando el 30 de junio, se plantean "enormes dudas en los clubes sobre prórrogas de licencias y contratos en vigor; también sobre las coberturas de la mutualidad y la previsión de ayudas para afrontar gastos extras como pagos a futbolistas, alquileres de pisos, desplazamientos, ayudas a los clubes si deben jugar a puerta cerrada, sin ingresos de taquilla, y probablemente sin ingresos de patrocinadores, etc, etc".

En este sentido, ProLiga pide a la RFEF que "mantenga abierta y prolongue la política de 'Ayudas de avance de tesorería' para los clubes más modestos, aunque estén acogidos a ERTEs o no tengan licencias Profesionales".