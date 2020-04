Promesa del Barça, triunfa en Sevilla y le quiere el Real Madrid

Tener 18 años no es excusa para que Cata Coll ya haya tocado el cielo con sus manos. La guardameta formada en el Barcelona brilla con luz propia en el Sevilla y la Selección Española.

Los azulgranas cedieron a la mallorquina al conjunto andaluz a principios de curso después de haber levantado nada más y nada menos que el Mundial Sub 17, el Europeo Sub 17 y el Mundial Sub 20 con la 'la Rojita'.

En territorio hispalense se ha convertido en referente bajo los tres palos, una seguridad presente en los guantes de Cata Coll pese a su juventud que le ha llevado a entrar en la agenda de un grande del fútbol español.

Y es que Catalina es una de las jugadoras que tantea el Real Madrid de cara a su futuro equipo femenino, ese que se formará en base a un CD Tacón en el que ya habitan estrellas internacionales.