"Prometer el fichaje de Neymar es más marketing que una opción real"

Tanto Emili Rousaud como Jordi Farré, precandidatos a presidir el FC Barcelona, sacaron el nombre de Neymar. El primero prometió su fichaje y el segundo habría conversado ya con el padre de Neymar, pero Rivaldo, histórico azulgrana y embajador de Betfair, no tiene nada claro que esto sea posible.

"Lo de prometer que se va a fichar a Neymar me parece más una estrategia de marketing para salir en las noticias que una posibilidad real", aseveró el ex delantero, escéptico por la situación financiera de los 'culés': "Neymar ya ha dicho que está feliz en París y el Barcelona tiene problemas económicos. Así que anunciar que Neymar va a fichar por el Barcelona, cuando ni el PSG, ni los agentes de Neymar han dicho nada al respecto, es solo una forma de ganar notoriedad en la prensa en este proceso electoral".

Durante su última intervención, Rivaldo también tuvo palabras hacia el fallecido Diego Maradona: "Conocer personalmente a Maradona fue uno de los momentos más maravillosos de mi vida deportiva. Me tenía mucho cariño y siempre que podía lo demostraba en los medios. A mí, que lo admiraba cuando era pequeño y me fijaba en su forma de jugar con la zurda, como yo. Desarrollé una gran relación con él y cuando me enteré de su muerte me dolió mucho".

"Ese mismo día, me puse a escuchar los mensajes de audio que me mandó por última vez y no podía creerme que el Diego que me estaba hablando hubiera muerto y no estuviera más con nosotros. Siempre fue cariñoso con Pelé o con Edmundo. Daba igual la rivalidad Brasil-Argentina. Le vamos a echar de menos", lamentó el brasileño.

Otro asunto que trató fue el descanso de Messi en Kiev. "En algunos momentos de esta temporada y permanentemente toda la temporada a partir del año que viene, con toda seguridad, Messi ya no estará para solucionar los problemas. Es momento para que otros se luzcan e incluso para que el equipo se acostumbre a jugar sin Messi", aseveró.

"Es normal que Koeman le dé descanso, pero si yo fuera el entrenador del Barcelona, querría tener a Messi en el césped todo el tiempo", amplió un Rivaldo que también se refirió a la lesión de Gerard Piqué y su decisión de no pasar (de momento) por quirófano. El ex delantero se puso de ejemplo en esta situación.

"Piqué hace lo correcto pensándoselo y pidiendo opinión a otros especialistas. A mí me pasó algo parecido en el 98, cuando los doctores del Barcelona sólo querían operarme, pero el doctor de Brasil me convenció para recuperarme con rehabilitación. Pude elegir y preferí el tratamiento conservador. Salió de maravilla, en 20 días me recuperé en Río de Janeiro y pude jugar el Mundial del 98", relató Rivaldo.

En clave madridista, habló de su compatriota Rodrygo. "Ahora que Benzema está fuera, sería una magnífica oportunidad para ganarse un puesto en el Real Madrid y que Zidane lo aproveche", defendió el embajador de Betfair. "Estoy seguro de que con actuaciones así, aparecerá con más frecuencia en el once", añadió.

Por último, habló del 'The Best' y dijo que debe llevárselo Lewandowski: "Es el digno propietario de ese premio. Con el Bayern lo ha ganado todo, pero es que ha marcado una cantidad de goles impresionante y regalado asistencias a sus compañeros. Es un tema de justicia que Lewandowski esté entre los mejores. En Betfair, Cristiano Ronaldo aparece como el segundo candidato, pero no veo a CR7 llevándose el premio. Es más, creo que Lewandowski lo ganará con amplio margen".