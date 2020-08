PSG, City e Inter, los posibles destinos de Messi si decide irse

¿Vestirá Messi algún día de unos colores que no sean los azulgrana? La posibilidad está sobre la mesa. Informaron desde Barcelona de que le comunicó a su nuevo entrenador, Ronald Koeman, que se ve más fuera que dentro del equipo. Saltaron las alarmas en la Ciudad Condal.

Si no se muestra convencido de quedarse, el técnico no podrá demasiados impedimentos en que se marche. Ya habló sobre ello en la rueda de prensa de su presentación y dejó claro que no puede hacer que Leo se quede: dependerá de lo que él quiera.

El club, tal y como explicó 'RAC1', se aferra a que todavía le queda un año de contrato. Ya sea terminándolo para luego romper con la directiva 'culé' o cambiando de equipo este mismo verano, hay tres destinos ideales para el argentino. Son el PSG, el Manchester City y el Inter.

PSG: un nuevo comienzo con Neymar

La 'opción PSG' lleva un tiempo sobre la mesa. Dos son sus principales argumentos para acoger a Messi. El primero es su capacidad económica. Podría asumir el alto salario que, probablemente, pediría el jugador para firmar con ellos. El segundo tiene nombre: Neymar.

La sociedad que formaron cuando ambos estaban juntos en el Barça dejó claro que se compenetran a las mil maravillas. Una delantera con Neymar por una banda, Messi por la otra y Mbappé en el centro se convertiría en la peor pesadilla de cualquiera equipo.

Manchester City: ¿otra vez a los brazos de Guardiola?

El Manchester City es otra opción con un torrente monetario destacable, pero su entrenador llama todavía más la atención. Pep Guardiola, cuando estuvo a los mandos del club 'culé', le sacó el máximo potencial a Leo y, juntos, rubricaron la etapa más dorada de la historia de la entidad.

Inter: el sueño de Italia

En cuanto se supo que Messi está dudando si continuar en el Barcelona, 'La Gazzetta dello Sport', medio que ha venido informando de que el Inter le tiene en su agenda, ha insistido en su posible llegada. Apuntó a que la directiva está dispuesta a poner 260 millones sobre la mesa.