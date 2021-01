Puado, humilde: pidió calma y alabó al Castellón

Javi Puado marcó uno de los goles que significó que el Espanyol conquistara el liderato en solitario de Segunda División y, como no podía ser de otra manera, fue protagonista en las comparecencias posteriores. Se mostró humilde, sencillo y respetuoso para con el Castellón.

"Al final, independientemente de quedar campeón de invierno, estamos contentos por llevarnos la victoria, llevarnos los tres puntos después de venir de una derrota. Lo importante era volver a ganar. En Segunda, cualquier equipo te puede poner las cosas difíciles", comenzó diciendo.

"El Castellón es muy buen equipo, han tenido una cuando íbamos 1-0 que nos habría complicado si la meten. Ha sido una jugada muy rápida (sobre su gol), he notado el toque de balón y, por eso, lo he celebrado. Como delantero, lo que quieres es marcar. No la he visto, pero bueno, haya marcado quien haya marcado (marcó él), la victoria se queda aquí", añadió.

"Queríamos aprovechar la oportunidad para distanciarnos con tres puntos. En partidos como este, como dice el míster, se ganan ligas. Lo importante, los tres puntos independientemente del Mallorca. Queda mucha Liga y se van distanciando equipos", dijo además.