"Pude ir al Atlético, pero no era el club que es ahora..."

Europa es, sin duda, el escaparate perfecto para los futbolistas. Carlos Alberto lo sabe bien.

Tras proclamarse campeón de la Champions en 2005 con el Oporto, su teléfono no dejó de sonar. El ex jugador contó que hasta el PSG y el Atlético se interesaron por él.

"Tuve opciones. Preguntaron por mí el Atlético y el PSG. Pero no eran los clubes que son ahora...", dijo Carlos Alberto. "De todas formas, no me arrepiento de las elecciones que hice", dejó claro a 'UOL Esporte'.

Carlos Alberto rechazó a estos dos clubes europeos y se fue a Corinthians: "Era un camino natural. El fútbol no era como ahora. En estos momentos hay muchos gigantes y muchos equipos tienen socios financieros", explicó.

"Yo salí del Oporto y me vine a Corinthians. Me pagó aún más de lo que ganaba en Europa", confesó. Algo, como bien explica el propio Carlos Alberto, impensable en la actualidad...