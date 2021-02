"Pude ir al Barça, pero N'Kono me convenció para fichar por el Espanyol"

Hablar de Carlos Kameni es hacerlo de uno de los porteros más carismáticos de LaLiga en este siglo. El camerunés fue todo un referente en la competición, especialmente por su etapa en el Espanyol.

El ex jugador fue un ídolo en el cuadro 'perico', pero estuvo muy cerca de no vestir la camiseta del Espanyol... ¡y si la del FC Barcelona!

"Tuve la oportunidad de fichar por el Barça, pero Tommy N'Kono y yo sabíamos que era mejor fichar por otro equipo. El amor a este club supera muchas cosas", explicó Kameni en 'Radio Marca'.

Pese a su cariño por el Espanyol, no todo fue bonito en el conjunto catalán, algo que quedó claro cuando Kameni recordó su polémica salida del club. "Yo hice todo para seguir. Yo en ningún momento quise irme, me obligaron a salir. Pochettino me apartó del equipo. Yo nunca me quejé, fue muy decepcionante", comenzó.

"Yo no le guardo rencor a Pochettino ni a nadie. Le fui a saludar en el partido homenaje a Dani Jarque y decirle que había pasado página. Me dijo que estaba bien en Inglaterra. Le deseo mucha suerte", sentenció el camerunés.