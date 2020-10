"Pude jugar en el Barça, pero es imposible decir que no al Madrid"

¿Y si Asensio fuera jugador del Barcelona en vez de del Madrid? Es una realidad paralela que podría haberse dado perfectamente. Él mismo lo contó en una charla con el 'youtuber' 'DjMaRiiO' en la que analizó los porqués de su decisión final: vestir de blanco.

"Pude jugar en el Barça, pero también en otros clubes. El increíble interés que mostró desde el principio el Madrid fue lo que hizo decidirme. El trato fue espectacular hacia mí y hacia mi familia. ¡Es imposible decir que no al Real Madrid!", dijo el futbolista.

Incluso Rafa Nadal, uno de los mejores tenistas de la historia, tuvo que ver con ello: "Sí, dicen que sí, que a Rafa le gusta mucho el fútbol y el Madrid. Su tío estaba en la dirección deportiva del Mallorca y se ve que él llamó y dijo que había que ficharlo por el Madrid".

Asensio también reconoció en su charla que pudo marcharse del Madrid este mismo verano: "Ha habido muchos clubes que se han interesado, pero mi idea es seguir triunfando en el Real Madrid. Siempre he tenido la confianza de Zidane, pero hay que demostrarlo en el campo. Tengo mucha ilusión".

Se antojará clave que esté bien físicamente -"me encuentro fuerte, rápido, he recuperado la chispa y tenemos una de las mejores plantillas del mundo"- y que el equipo supere a sus contrincantes -"se ha hablado mucho de eso, pero creo que tenemos una de las mejores plantillas del mundo con un gran fondo de armario. Creo que tanto el Atlético como el Sevilla pueden ser rivales para la Liga"-.

Y ¿quiénes son los mejores defensas a los que se ha enfrentado? "Te toca un lateral muy pesado... Pero no me acuerdo de alguno en especial. En el Madrid, Sergio, Carva... Mendy es muy duro. Hablo por los entrenos. Mendy tiene conceptos muy buenos en defensa. No veas cómo mete los brazos. Además, está muy fuerte".