"Pude jugar en el Barça, pero nunca estuve cerca de fichar"

Hablar de Marco van Basten es hacerlo de uno de los mejores futbolistas de la historia y uno de los más determinantes a finales de la década de los 80 y principios de los años 90.

El neerlandés brilló con luz propia en la Selección de Países Bajos y con un Milan en el que marcó una época, aunque bien pudo hacerlo en un Barça por entonces dirigido por Johan Cruyff.

"Es verdad que pude jugar en el Barça, aunque no estuvo nunca cerca. Hubo contactos, pero en aquella época la Liga Italiana era más que la española, yo estaba muy a gusto en Milán y Berlusconi no estaba muy por la labor de dejarme ir", comentó en 'AS' en una charla sobre sus memorias.

En la misma, el ex jugador habló sobre el sueño que hubiera sido coincidir con Johan en el Camp Nou, el héroe de su infancia. "Era mi ídolo, mi consejero, mi padre deportivo y la persona que más ha influido en el fútbol moderno. Esto fue una cosa antes de Cruyff y otra cosa después. Su influencia en el juego fue brutal como jugador, pero más como técnico. Su influencia aún se nota con Guardiola", explicó.

Su carrera, por desgracia, estuvo marcada por las lesiones y las mismas lastraron mucho a un futbolista sublime que pudo ser mucho más si los problemas físicos le hubieran respetado. "Retirarme tan pronto fue durísimo. Perdí mi vida, lo que más amaba, pero que quede claro que a mí no me retiraron los defensas, me retiraron los médicos, que no supieron curarme. En los últimos años, siempre jugaba con dolor. Pero no solo eso; vivía con dolor. Mi vida no era normal", argumentó antes de hablar de su relación con el tristemente fallecido Maradona.

"Teníamos una relación de admiración y respeto, aunque a nivel de clubes pasaron algunas cosas raras. Hubo un 'Scudetto' en el que los escándalos arbitrales en contra del Milan, el Inter y el Verona eran increíbles y los favores al Nápoles, constantes. Nosotros ganamos la Copa de Europa y querían que el Nápoles ganase la Serie A para que hubiera dos italianos en la máxima competición continental", comentó.

Por último, sobre el eterno debate entre Maradona y Messi, Van Basten dio un punto de vista bastante particular. "Son los dos maravillosos, Messi es más constante pero Maradona era más líder, un verdadero capitán. Un luchador", sentenció.