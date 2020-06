"Pude ser como Messi o Cristiano, pero disfruté de la vida, me tomaba alguna copa"

Meses atrás, Wesley Sneijder reveló que no le dio la gana haber intentado ser una leyenda del fútbol. "Podría haber sido como Cristiano y Messi, lo sé. Pero no quise y no me arrepiento", se confesó en 'FOX Sports'. En charla con el periodista Gianluca di Marzio, ahondó en ello.

"Podría haberme convertido en Messi o Cristiano, pero no tuve ganas. Simplemente, no tenía ganas de serlo. Disfruté de la vida, quizá me tomaba alguna copa en la cena, y en esos detalles estuvo la diferencia", confesó de nuevo.

Ciertamente, su carrera no estuvo mal. Especialmente en 2010, cuando tocó techo con el triplete en el Inter (Liga, Champions y Coppa) y los reconocimientos de Balón de Plata y Bota de Bronce del Mundial, lo cual le valió también para ser cuarto en el Balón de Oro concedido meses después.

La España de Del Bosque, con ese gol mágico de Iniesta en la prórroga, le privó de haber completado un año que habría pasado a la historia, y que podría haber derivado en la conquista del premio de France Football (se lo llevó Messi y Xavi e Iniesta completaron el podio).

Ahí empezó la cuesta abajo, puede que voluntaria. "Leo y Cristiano son diferentes, han hecho muchos sacrificios. Y eso está bien. Mi carrera, a pesar de esto, fue increíble", zanjó Sneijder.