"Pude ser compañero de Pedri en el Barça; elegí al Villarreal"

Yeremy Pino, 18 años, es un jugador de los de antes. De los criados en su barrio dándole patadas a un balón contra una pared, de bajar a la cancha a jugar con los amigos. De ahí viene su desparpajo y espíritu encarador, aunque su padre le insiste en que debe mirar más a puerta. En una entrevista con 'EFE', repasa sus orígenes y hace una promesa: se quitará el bigote si gana la Europa League con el Villarreal o el Europeo Sub 21 con España.

Criado en Canarias, esa cantera de tantos buenos futbolistas. Un paisano suyo, Pedri González, deslumbra al mundo en el FC Barcelona y ya juega con la absoluta de la Selección Española. Podrían ser compañeros ahora en el Barça, pero eligió el Villarreal y reconoce que fue su mejor decisión.

Pregunta: el Mundial Sub 17 se lo perdió cuando ya estaba en Brasil, por una lesión, y para este Europeo Sub 21 le ocurrió lo contrario. Entró a última hora por Mateu Morey. ¿Cómo recibió la noticia?

Respuesta: Llevaba un mes sin jugar por una lesión y pensaba que era muy difícil. Vi un mensaje de que Luis quería hablar conmigo y ya sabía por dónde iban a ir los tiros (ríe). Después de lo que me perdí en el Mundial Sub 17, esta llamada la acojo con mucha ilusión. Todavía hay algo de molestias, pero ya se llevar mejor la lesión.

P: Debutó contra Eslovenia, ¿cómo se sintió?

R: Muy bien. Muy cómodo. Los compañeros me lo hicieron muy fácil. Ganamos, Italia picó y hay que ganar este sábado para afianzarnos en la fase final.

P: Tras el partido, le pregunté a Luis de la Fuente por su debut y me dijo que no parecía que debutase ese día ni que fuera el más joven del grupo. ¿A usted le dijo algo?

R: No me dijo nada, pero transmite mucha confianza a los jugadores. Eso es lo que hace jugar bien a algunos.

P: Hace dos meses hablé con David Gordo, seleccionador de categorías inferiores que le conoce muy bien, y me destacó su carácter y que es un líder. ¿Usted también se ve así?

R: El carácter competitivo lo tengo desde pequeñito, de jugar en el parque. Siempre quiero ganar. A todo, a lo que me pongan delante. ¿Un líder? Yo intento ayudar siempre al equipo, buen rollo en el vestuario y eso es lo que hace que disfrutemos en el campo.

P: Javi Puado ha contado que para entretenerse en esta concentración atípica juegan al parchís y a la Playstation. ¿Ya hay confianza para picarse con ellos?

R: No, no. Con mis amigos sí, pero con ellos todavía no (ríe). Pero si tengo que jugar a la Play, a ganar a muerte. Como si es a las cartas.

P: Es un jugador diferente. De los que ya casi no hay. Encarador, siempre buscando el desborde, ¿de dónde le viene esto?

R: Mi padre me entrenaba de pequeño y siempre me decía “¡pa’lante, pa’lante!” y cada vez que tengo el balón intento hacerlo siempre. He jugado mucho en la calle, con las paredes, al final sobrevives con lo que aprendes de pequeño y te dice cada entrenador. Tu visualizas cosas de grandes jugadores como Cristiano, Mbappé, e intentas imitarlo. Te sale o no, porque también hay que tener algo de suerte en algún regate.

P: ¿Cree que ese tipo de fútbol que usted practica se está perdiendo?

R: Creo que sí. Antes iba a mi parque, en mi barrio, y bajaba a jugar todos los días. Y ahora voy y no hay nadie en el parque. Los niños con internet, la Play, todo eso ha perjudicado que los niños salgan a la calle.

P: ¿Qué le dice su gente que tiene que mejorar?

R: Mi padre siempre me dice que tire a puerta. Ve que siempre hago regates, recorto, pero que no tiro a puerta. Y que eso es lo que tengo como objetivo mejorar y que me lo recuerda antes de cada partido. Me habla y me dice “oye, ¡acuérdate de tirar a puerta!”. Pero luego llega el partido y no tiro (ríe).

P: Entonces, si marca en el Europeo Sub 21? ¿se lo va a dedicar a su padre?

R: Si meto se lo dedico a mi hermana, que me lo pidió. Con un corazón y se quedará contenta.

P: Está muy arraigado a su familia. ¿Cómo ha sido todo este tiempo viviendo lejos de casa?

R: Ellos quieren estar conmigo, pero son de allí e intento aprender yo solo. Llevo cuatro años en Villarreal y maduras un poco. Coges cosas que tienes que hacer. Hacer la comida, la cama. Son cosas que te pueden costar. A mí, por ejemplo, me costaba hacer la cama. Mi padre me decía “si vas a dormir luego”.

P: Hay un paisano suyo que la está rompiendo. Otro gran futbolista que sale de las Islas Canarias. ¿Cómo es su relación con él?

R: Coincidimos en la Sub 17 y estábamos siempre juntos, hacíamos muchas locuras. Hablamos mucho y me alegro un montón por lo que está pasando; es lo que sueña todo el mundo.

Hay una famosa cosa que dicen que los canarios somos peloteros. No sé por qué será, pero hay una persona que me dijo, no recuerdo quién, "Todos son iguales, bajitos, rapiditos y con calidad”,dijo. Y la verdad que sí. Será la cancha, el parque.. allí se juega mucho a eso. Ahí es donde se coge todo.

P: ¿Es verdad que usted podría ser ahora mismo compañero de Pedri en el Barça?

R: Sí, antes de irme al Villarreal tuve las dos ofertas. Me decanté por el Villarreal. Hicieron una buena apuesta por mí y mira ahora, han confiado en mí desde el primer momento. Estuve a punto de irme en Sub 17 porque estuve cuatro meses sin jugar, pero el destino quiso que me quedase y ahora estoy aquí.

P: Hablando del Villarreal, ¿va a ser esta la temporada en la que se consiga un gran título como es la Europa League?

R: Es una competición que nos da nombre fuera de la Liga. Queremos pelear por un título importante y la Europa League lo es. Vamos a pelearlo hasta el último momento.

P: Le hago una propuesta.. ¿promete hacer algo si gana el Europeo Sub 21 con España o la Europa League con el Villarreal? Brahim Díaz me prometió que si el Milan se metía en Champions se teñía el pelo de rojo y negro, pero quizá teñírtelo de amarillo es demasiado.

R: Uf! Ahí te la jugaste (ríe). El pelo no, pero me quitaría el bigote, que es algo importante para mí.