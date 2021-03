¿Puede convertirse Ilaix Moriba en el Paul Pogba del Barça?

Apenas cinco partidos y 192 minutos le han bastado a Ilaix Moriba para atropellar a Riqui Puig y confirmarse como una de las promesas más brillantes de La Masia. El joven futbolista de origen guineano se ha asentado en el primer equipo con Ronald Koeman y el técnico le ha dado minutos en los últimos tres partidos de la primera plantilla, varios de los cuales han sido importantes y no precisamente de trámite. El golazo anotado ante Osasuna, marcado en la misma plaza en la que Ansu Fati se estrenó en 2019, ha disparado las comparaciones por físico y presencia con Paul Pogba.

Criado en la cantera del Manchester United, aunque con una mili de gran recorrido en la Juventus, el francés empezó en el conjunto 'red devil' un poco como Ilaix Moriba en el Barça. Siete partidos disputó en la campaña 2011-12 y, pese a no lograr estrenarse como goleador o asistente en 192 minutos, la 'Vecchia Signora' echó sus redes y cerró su fichaje por una cantidad importante.

Cuatro campañas estuvo en el equipo italiano el galo y fue importante desde el primer día. Los destellos como 'red devil' se transformaron rápidamente en brillo en la 2012-13, campaña en la que jugó 37 minutos en la Juventus y en la que firmó cinco dianas. Tras varios años con un rendimiento sostenido (178 partidos, 34 goles y 30 asistencias), volvió al United, donde primero fue uno de los mejores centrocampistas del mundo y luego las lesiones no le han permitido brillar.

A acercarse a su nivel aspira un Ilaix Moriba que ya ha sido capaz de marcar un gol y de dar una asistencia en mucho menos tiempo que el internacional francés. Además, el pase que le dio a Messi en el 0-2 al Sevilla en Liga, que no computó como asistencia por la parada de Bono al astro, también fue prácticamente un regalo del jugador nacido en Conakry al argentino.

Sin ser esta la mejor campaña de Pogba, los números de Ilaix sí que invitan a pensar en que puede convertirse en un futbolista similar. Se trata de un jugador con una fisonomía poco habitual en 'can Barça' y que por eso está impresionando tanto en el entorno azulgrana. Sus números, pese al escaso recorrido que ha tenido en el equipo, ya son prometedores en relación a los pases clave que da y las oportunidades que genera. Además, pierde pocos balones -y por eso Koeman le utiliza para asegurar los resultados- y suele salir ganador de los duelos ofensivos.

Aún le queda mucho que mejorar, eso sí, pero está en el buen camino. Los pases progesivos exitosos que da en cada encuentro van a más, sobre todo después de que el joven de La Masia se haya ido soltando y cogiendo confianza. Parecido sucede con los pases en zona de 3/4, una de las especialidades de Pogba y en la que Ilaix puede fijarse, sobre todo si en el Barça le empiezan a utilizar en posiciones avanzadas del centro del campo.

No andan muy lejos en el juego aéreo, pero sí en dos aspectos del juego en los que el canterano del Barça aún tiene mucho margen de mejora. El desplazamiento en largo de Pogba, envidiable, es una de las características en las que el hispanoguineano debe tomar notas. También en su fútbol defensivo y en las recuperaciones, donde Ilaix tiene otro maestro de excepción en el Barça como Sergio Busquets. Entre los dos le gusta estar a un Ilaix que reconoció las comparaciones hace poco en público: "Todo el mundo me dice que me parezco a Pogba y debo decir que me gusta pero Busquets e Iniesta fueron los que hicieron que yo jugara en el centro del campo".

Aunque esto solo sea una aproximación, el Barça, que este domingo tiene las elecciones más importantes de su historia y que no podrá afrontar grandes fichajes en unos años, sabe al menos que tiene en casa mimbres para construir futbolistas 'top'. De momento, por lo visto esta campaña con Ilaix, Koeman lo está aprovechando...