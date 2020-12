"Puede que me equivocara en Valencia, pero al menos ganamos un título"

Cada vez que los nombres de Ronald Koeman y Valencia se juntan en una frase es para recordar lo mismo: su disputa con Santi Cañizares, David Albelda y Angulo. Fue precisamente un 18 de diciembre de 2007 cuando apartó a los tres capitanes del equipo.

Hace ya 13 años desde que el neerlandés les comunicó que no volverían a jugar mientras él estuviera en el banquillo del Valencia. Aquello abrió un cisma que derivó en esperpento: comunicados de despedida que desparecían, la salida del vicepresidente y cruces de declaraciones mientras los jugadores y el técnico se paseaban y veían las caras en Paterna.

Koeman llegó a modificar los horarios de entrenamientos y viajes con tal de evitar coincidir con ellos. El vestuario se puso de lado de los tres veteranos y el equipo nunca despegó, aunque logró ganar la Copa del Rey contra el Getafe. Aun así, el técnico acabó despedido antes de acabar la Liga.

La historia ha seguido coleando hasta la actualidad. Durante la semana se recuperó un tuit en 2014 donde Albelda pedía que Koeman entrenara al Barça, algo que ahora hace, porque así "se igualaría la Liga". Y en su última rueda de prensa habló de ello.

"Sé que Angulo, Cañizares y Albelda son comentaristas. Como todo el mundo sabe, tampoco para mí ha sido el mejor recuerdo de mi carrera como entrenador", comentó Ronald Koeman, que se reencuentra este sábado con el Valencia.

No hizo mucha autocrítica, aunque reconoció que pudo tener errores, pero sacó pecho por la Copa: "Son cosas que pasan, son decisiones que has tomado, puede que me haya equivocado como cada persona puede equivocarse, pero por lo menos ganamos algo, un título".

Además, se puso en la piel de Javi Gracia: "Claro que tengo que reconocer que es un sitio complicado porque durante los últimos 15 años han tenido muchísimos cambios por parte de los entrenadores y parece, parece, que es un sitio complicado donde, a veces, falta tranquilidad para poder trabajar".