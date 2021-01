¿Pueden las lesiones truncar el futuro de Ramos?

Sergio Ramos es un jugador leyenda del Real Madrid y al que le quedan cinco meses y medio de contrato... y bajando. El andaluz puede negociar ya con el club que quiera ante la falta de entendimiento con el club blanco.

El Madrid le ofrece un año más de contrato con el mismo sueldo, aunque también parece que están dispuestos a firmar dos más con una rebaja salarial. De esta última, como indicó 'MD', no tiene constancia el propio jugador.

Pero lo que puede ser un factor importante son las lesiones. El central ya suma tres en este curso y ha estado fuera casi un mes, lo que puede hacer que tanto el Madrid como los clubes que lo quieren piensen en que Ramos puede convertirse en un jugador más propense a lesionarse.

El defensa no ha sido un futbolista dado a parar por problemas físicos y ha sido bien respetado, pero la edad, es una de las características que más tienen en cuenta las entidades a la hora de firmar nuevas altas.

Sergio Ramos se encuentra ante, posiblemente, el último gran contrato de su carrera deportiva y ni por asomo quiere que la mitad del curso le pase factura. En la Supercopa jugó infiltrado y acabó con una leve cojera, lo que volvió a subrayar su compromiso con el Madrid.

El United y el PSD son dos posibles destinos si no renueva y el diario 'AS' recordó lo que le sucedió a Víctor Valdés. El ex meta tomó la decisión de no renovar con el Barcelona y acabó perdiendo su última gran firma con el Mónaco por una rotura de ligamentos. El club francés se echó atrás y no se pudo cerrar la operación.

Ramos sigue al mejor nivel que lo dejan las molestias este curso y a la espera de una conversación con Florentino Pérez para ver qué hacen con el futuro del capitán.