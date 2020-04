Puertas se queda con la victoria ante el Barcelona

El jugador del Granada Antonio Puertas afirmó que se siente "muy feliz" en el club porque tanto éste como la ciudad se lo han dado "todo" y cree que la clave del buen papel esta campaña del equipo en LaLiga Santander es "el buen grupo" que se ha formado en los dos últimos años.

Antonio Puertas comentó que lleva "lo mejor que se puede" este confinamiento obligado que se vive en el país y quiso mandar "un mensaje de apoyo a las familias que han perdido a un ser querido o tienen a alguien en el hospital".

"Seguro que vamos a salir entre todos de ésta lo antes posible. Las conclusiones que podemos sacar de la situación es saber valorar un poco más nuestra salud, estar con la familia y las pequeñas cosas que sólo echas de menos y aprecias cuando te faltan", apuntó el jugador en declaraciones emitidas por el Granada este martes.

Antonio Puertas piensa que "la clave" del buen papel del Granada en LaLiga Santander en la campaña de su regreso a la máxima categoría es "el grupo" que se ha formado "desde hace dos años", cuando el técnico Diego Martínez llegó al banquillo.

"Hay una base muy sólida y toda la gente que se incorpora es para aportar y para sumar al equipo. Toda la gente que está alrededor del club se involucra en la causa y creo que somos un gran equipo y un gran club", subrayó.

De todo lo logrado esta temporada por el Granada, se queda con el triunfo ante el Barcelona en el Nuevo Los Cármenes porque "fue una gran victoria" y les dio "mucha moral de cara a posteriores partidos".

El almeriense dijo que es "un orgullo" ser el único futbolista que ha marcado con el Granada, ya sea con su primer equipo o con su filial, en todas las categorías, desde Primera Andaluza hasta Primera División.

"He aprendido de los momentos difíciles, cuando no juegas o cuando el equipo no está bien, que lo más importante es el trabajo, creer en ti mismo y en el equipo, y esa ha sido la clave de todos estos años en el club", explicó Antonio Puertas, que recientemente prolongó su estancia en el Granada cuatro temporadas más.

"Lo más importante es encontrarte a gusto en un sitio. Granada me lo ha dado todo y aquí soy muy feliz, la ciudad me encanta, en el club estoy muy contento y mi familia también lo está", aseveró.

Por eso, el jugador comentó que no tuvo que pensarse la renovación y que todo fue "muy fácil" porque era lo que querían tanto sus familiares como él.