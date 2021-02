Punto agridulce para Fulham y West Ham

Una de las revelaciones de esta temporada en la Premier es el West Ham. Los 'hammers', con cinco victorias tras seis partidos, están ubicados en la quinta posición y se quedaron con las ganas de tomar la tercera plaza.

El Fulham, que trató de contrarrestar el juego visitante, consiguió un empate que le sirve de muy poco en su lucha por no bajar al Championship. Los 'cottagers' continúan en caída libre, ya que no saborean los tres puntos desde el 30 de noviembre.

El West Ham salió con ganas de meterse en la Champions, pero no consiguió su propósito porque no tuvo la suerte de su lado. Los locales tuvieron alguna que otra acción destacada, aunque el marcador no se movió.

Lo más reseñable de los 90 minutos fue un remate de Loftus-Cheek que no entró de milagro en la recta final. Ya en los instantes finales, Soucek fue expulsado de forma directa por darle un codazo a un rival. Eso no afectó a los de Moyes que al final firmaron el 0-0.

Con el punto, los 'hammers' se mantienen en la quinta posición con 39 puntos mientras que el Fulham sigue siendo antepenúltimo con 15 unidades, ocho por debajo de la salvación.