Punto que aleja, punto que no acerca

Luchaba el Valladolid por alejarse del descenso, y el Getafe, por acercarse de nuevo a la Champions. El empate hace sumar un punto a cada uno, punto que satisface mucho más a los locales que a los visitantes.

Es un recurso habitual el hablar de dos partes distintas, pero es que en este caso han parecido dos partidos diferentes. El primer tiempo fue del Getafe, y el segundo presentó un dominio más alterno.

Saltó el Getafe a Zorrilla con la intención de dominar el encuentro, y tras unos primeros minutos vibrantes, hasta frenéticos, los de Bordalás impusieron su ley: balones a la espalda de la defensa y centros al área.

Se medían dos equipos que no juegan bonito, que juegan efectivo y eficiente. Como resultado, los intentos del Getafe fueron estériles, al toparse con un Valladolid muy bien plantado y acostumbrado a lidiar con rivales que dominan el balón.

No pasó gran cosa durante gran parte del primer tiempo, salvo a balón parado. Y ni aún así fue lícito hablar de ocasiones de peligro. De hecho, hubo casi más amarillas que ocasiones de gol propiamente dichas.

Inauguró la veda Ene Ünal, al saltar con los codos abiertos ante Mauro Arambarri, y un minuto más tarde, en el 23, era Nyom el que veía la amarilla por hacer exactamente eso mismo a Toni Villa.

Esa infracción la castigó duramente el colegiado, pues la mayoría de las amarillas (cinco en total para el Valladolid, dos para el Getafe), fueron por este motivo.

El Getafe se había hecho con el control del juego, pero no inquietaba al Valladolid. Tampoco tras la pausa de hidratación decretada a la media hora de juego. Y entonces, en el 41, en una jugada islada, los de Bordalás hicieron gol.

Sacó de banda en el lateral del área el Getafe, el balón llegó al corazón del mismo, y Rubén Alcaraz despejó el balón, derribando por el camino a Hugo Duro. El colegiado dejó seguir porque el balón le cayó a Jaime Mata, y el otrora ariete del Valladolid fusiló a Masip por el palo corto.

Pidió perdón a la grada, una grada vacía. La grada que hace dos años celebró una cantidad ingente de goles suyos para lograr un ascenso histórico.

Pudo haber duplicado su ventaja el Getafe, pero el propio Mata desperdició la ocasión al mandar al poste un claro mano a mano con Masip. Casi mejor, porque el tanto hubiera sido anulado por fuera de juego.

Y en el 44' tuvo otra más, que le quitó Salisu in extremis. Sufría el Valladolid, pero en el último suspiro del alargue del primer tiempo, cuando parecía que los de Sergio iban a encajar el segundo, el que sentenciase el partido, Toni Villa se cambió de banda y logró forzar un córner.

Y de nuevo, otra jugada embarullada que en esta ocasión acabó en la misma falta que vimos sancionar con dos amarillas poco antes. Djené no dejó saltar a Enes Ünal y el colegiado pitó penalti y mostró la amarilla al hoy capitán del Getafe.

Penalti que el propio Enes Ünal convirtió, chutando a la derecha de un David Soria que ni se acercó a adivinarle las intenciones al turco.

El gol fue un bálsamo para el Pucela, que volvió a los vestuarios a jugar de tú a tú al Getafe. Sin complejos. Olvidándose por un momento de la diferencia entre ambos conjuntos en la tabla.

Y el partido se abrió. No hubo más goles por la falta de acierto, y no porque no hubiera ocasiones para ello. Mata acarició el larguero en el 50', y David Soria evitó el 2-1 al parar un remate a bocajarro de Óscar Plano a continuación.

Los cambios frenaron el ritmo alocado de este segundo tiempo. El partido se ralentizó y empezó a trabarse más y más. Y como una vela que se consume, el partido llegó al minuto 97 y fue dado por finalizado.

El Getafe volvió a ir de menos a más, pero no pudo hacer como en el primer tiempo, convertir su dominio en un gol que le diera su primera victoria tras la reanudación. El Pucela sigue sumando poco a poco, alejándose a paso lento pero firme de los puestos de descenso.