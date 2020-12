Puro Costa: "Suárez no metía, vuelvo y marca dos... ¡será cabr**!"

Exultante se mostró el Atlético en su último partido de Liga. Mucho se hablaba sobre la falta de goles de los 'colchoneros'. Suárez y Costa respondieron.

El charrúa marcó dos por primera vez desde que dejó atrás el COVID-19. Costa, que acababa de salir de una trombosis, hizo otro.

Tras el encuentro, Costa atendió a los medios. Le preguntaron por Suárez y le dejó un recadito. "Cuando yo estaba, no marcaba. Vuelvo y marca dos... ¡el cabr**!", dijo con una sonrisa.

Pero le deseó que siga igual de certero de cara a puerta. "Estoy muy feliz por él, ojalá siga marcando. Cuantos más goles meta, mejor para el Atleti", apuntó.

Por último, se refirió a su lesión. Algunos creyeron que no podría superarla y tendría que dejar el fútbol: "La vida me pega, pero yo siempre me levanto".