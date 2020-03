Las mejores frases de Johan Cruyff

Cómo pasa el tiempo. En el cuarto aniversario de la muerte de Johan Cruyff, mito del Ajax, el Barcelona y la Selección Holandesa, hacemos una compilación de algunas de sus mejores frases, que resumen bien su filosofía futbolera.

"El ganar por ganar, no. No me gusta. Nunca se sabe si juegas bien o mal, disfrutar se puede disfrutar siempre", afirmó en más de una ocasión Cruyff.

Una de las caracterísitcas del juego de Cruyff era tener el balón el mayor tiempo posible: "Placer tienes si la pelota hace lo que tú quieres. Si lo tengo yo, no lo tienen ellos, entonces no hay problema o al menos hay menos problemas. Se trata básicamente de dos cosas. Si quieres ir al ataque tienes que dominar el juego, y solo puedes dominar el juego si tienes el balón".

"Ser entrenador del Barcelona es ser 60% en las batallas, todo lo malo, prensa, lo asqueroso y un 40% para disfrutar", señaló en otra sentencia mítica suya.

"En el fútbol no hay que correr", una aclaración que la leyenda holandesa afirmó en muchísimas ocasiones.

"Yo vengo de una mentalidad donde el resultado no es lo único. La base es la técnica, dominación de balón. Lo que me gusta siempre es tener el balón para dominar y hacer en el campo lo que yo quiero y nunca me adapto a los otros", fue otra de sus frases.

"El portero es responsable de que no entre ningún balón. ¿Cómo? A mí me da igual, pero lo tiene que hacer", decía sobre el papel de los guardametas.

"No me encuentro a gusto y lo que hago es que me voy. Yo tengo contrato y lo que hago es no cumplirlo", dijo cuando puso punto y final a su paso por el banquillo 'culé'.

También tuvo elogios para Messi: "Lo más bonito de Messi es que puede cambiar de opinión en un metro tres veces".

"Siempre hay que reconocer que el fútbol es un juego de fallos, por lo tanto siempre se puede mejorar", otra de las más recordadas.

"Tú tienes que morir con tus ideas y lo más importante siempre es que lo pases bien", una frase que sigue muy viva en el mundo del fútbol.