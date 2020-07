Puyol agradeció por su gol a Xavi ¡y al fisio de la Selección!

Puyol, Xavi y Raúl Martínez. Ellos tres fueron los artífices del gol del ex defensa en semifinales del Mundial de 2010 ante Alemania. El primero, porque lo marcó; el segundo, porque dio la asistencia, y el tercero, porque logró que Carles estuviera listo para jugar.

"Mucha gente me recuerda por esta acción, ese gol. Yo, cuando veo esta imagen, recuerdo el día anterior al partido cuando, tratándome con Raúl (fisio de la Selección), le dije que no podía jugar, que me molestaba el glúteo y no podía correr, y él me contesto: 'tranquilo, confía en mí, que te lo recupero", contó la leyenda en una publicación de Instagram.

"Raúl Martínez, el mismo que, unos años antes, me recuperó en seis horas de tratamiento y pude jugar la Supercopa de España cuando muchos decían que me había borrado del partido de Islandia. Hoy y siempre, quiero dar las gracias a los que están en la sombra, a Raúl y a tantos otros profesionales, tan importantes y vitales para lograr objetivos deportivos. ¡GRACIAS!", añadió.

De paso, tuvo un cruce de 'stories' con Xavi Hernández, actual entrenador del Al Sadd y también ex jugador de la Selección. "Ahí te va, Puyi", escribió, a lo que Carles respondió: "Cuando centran así, es muy fácil... gracias, Xavi". Un guiño que ha dado muy buenos recuerdos a los aficionados.