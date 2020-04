Quaresma quiere retirarse en el Oporto

214 partidos jugó Quaresma con el Oporto. El extremo luso añora esos tiempos. Tras cinco años en Turquía, entre el Besiktas y el Kasimpasa, quiere regresar.

"Me gustaría regresar, mi contrato con el Kasimpasa concluye al final de la temporada. No he hablado con el club, por el virus no tuvimos oportunidad. Siempre he tenido un amor especial por el Oporto, me gustaría retornar pero no es una decisión que me incumba solo a mí", dijo en un videollamada con los medios oficiales del club.

De hecho, querría ver a sus pequeños jugando algún día en el Estadio do Dragao. "Nunca presioné a mis hijos. Pero desearía poder ver a mi hijo vestido del Oporto y ganando tantos títulos como yo", afirmó el delantero, que tiene 36 años y ya piensa en la retirada.