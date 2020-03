"Que a Messi le den tres millones menos no le cambia la vida"

Daniel Fonseca, histórico hombre fuerte de Paco Casal, es agente de referencia en Uruguay. También lo fue en Europa una década atrás, no hubo charrúa de nivel en el Viejo Continente que no pasara por sus manos. Y este jueves dio su visión de la crisis económica que dejará la pandemia.

Al representante lo que verdaderamente le inquieta son las personas que se quedarán sin trabajo o en la ruina, no cuánto perderán o están dispuestos a ceder los jugadores con grandes fortunas.

"Pienso en la gente que no tiene, no en los que tienen mucho y ganan millones. Si se baja un 30% como se está haciendo, me parece coherente. A mí me preocupa la gente que tiene que vivir al día, que no tiene qué darle de comer a los hijos. A Messi, que le den tres millones menos, no le cambia la vida, a la gente que se queda sin trabajo, sí", comentó en declaraciones a 'Sport890'.

Fonseca hizo un llamamiento a la concordia: "Todo esto va a ser una sacudida para todos, pero tiene que prevalecer el equilibrio".