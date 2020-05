"Qué fácil es querer fichar ahora a Haaland"

La Bundesliga ha vuelto, y se ha llevado la atención que hasta entonces recibieron los campeonatos de Bielorrusia, Nicaragua o Corea. El CEO de la DFL atendió al diario 'Marca' al respecto.

Empezó agradeciendo a los clubes su trabajo por poder hacer posible la vuelta. "El trabajo de los clubes y la organización fueron muy buenos. La disciplina de los jugadores también fue excelente. Salió todo bien en un 95%, pero siempre hay detalles por mejorar", expuso Seifert.

"Sé que es difícil no abrazarse tras marcar un gol... Pero los profesionales del fútbol sí han guardado las distancias sociales, en general, y han usado mascarillas. Hubo extrema disciplina de todos y lealtad para trabajar de la mano de la política. También contribuyó el trabajo médico de laboratorios y especialistas", puntualizó, al respecto de esos detalles a mejorar.

También fue cuestionado al respecto de los lesionados, 14 entre Bundesliga y Segunda. "No podíamos hacer una pretemporada de un mes, en el extranjero, como siempre", explicó.

"Planeamos entrenamientos individuales, colectivos y después todo el equipo una semana antes de jugar. Los partidos fueron buenos y con ritmo, y no vimos lesiones raras. El número percances no fue muy diferente al pasado. No vimos nada anormal dentro del campo", añadió.

Aseguró que la Bundesliga volvió por los clubes. "Soy responsable de 36 pequeñas y grandes empresas que tuvieron que interrumpir sus actividades y necesitaban volver a producir para sobrevivir, como cualquier compañía del mundo", respondió.

"Mi obligación era garantizar esa supervivencia. Estábamos hablando de pérdidas de 700 millones de euros, al menos. Nuestra obligación, asegurando la salud de los jugadores, era volver", agregó Seifert.

Preguntado por la comparación con LaLiga, el CEO del campeonato alemán presumió de sus propias virtudes. "Aquí tenemos a Lewandowski, Neuer; muchos jóvenes talentos en Dortmund o en Leverkusen; un equipo en crecimiento como el RB Leipzig...", dijo.

"LaLiga ha tenido la inmensa ventaja, que no ha tenido nadie, de tener a los dos mejores durante una década en los mismos equipos. Nunca pasó antes y fue un acierto de LaLiga, pero yo estoy muy contento de cómo hemos progresado en Alemania", matizó a continuación.

Sobre el futuro, advirtió que la próxima temporada no será normal. Y sobre Haaland, defendió la gestión del Borussia. "Cualquier gran jugador que deje esta Liga es, para nosotros, una gran pérdida. Pero yo le pregunto: si es tan bueno, ¿por qué está en Dortmund ahora?", preguntó, a su vez, a su entrevistador.

"Es muy fácil ahora querer a un jugador que ya está en el foco mundial. Lo difícil era ficharlo antes y el Borussia ha hecho, de nuevo, un excepcional trabajo", respondió, orgulloso, para finalizar.