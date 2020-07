"¿Qué ganó Bielsa? Salió campeón en Segunda, déjate de jod**"

El ascenso del Leeds United de la mano de Marcelo Bielsa tuvo un gran recorrido en Inglaterra, pero ahora le llegan críticas desde Argentina. Ángel Clemente Rojas charló con 'Te dejo en Orsai' y disparó al técnico.

"Está loquito. Nunca lo tuve como entrenador, ¿pero viste el lío que hicieron? Salió campeón con un equipo de Segunda, déjate de jod**. Todos los diarios... parece que fuera el mejor entrenador del mundo", señaló.

"No, me voy para otro lado si viene a Boca. ¿Qué ganó Bielsa? Fue a la Selección y se tuvo que volver. Que me perdone, pero yo digo lo que siento y vi de Bielsa, que fue un jugador de medio pelo", recordó.

Por el contrario, brindó elogios a Marcelo Gallardo y señaló que Boca debió haber firmado a Ricardo Centurión cuando tuvo ocasión. Ahora 'Ricky' es jugador de Vélez.