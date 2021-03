¿Qué hay detrás de la imagen de Rojo y Zárate?

Poco a poco, Rojo va cogiendo la forma en Boca. Ante Defensores de Belgrano, el zaguero disputó 56 minutos e hizo un partido más que aceptable para ser su debut como titular.

Sin embargo, la polémica no pasó desapercibida tras los insultos de su hermana hacia Zárate porque no le dejó chutar el penalti a Marcos. Y horas después de aquello, el ex del United habló en las redes.

Subió a su perfil de Instagram una imagen llena de incertidumbre con Mauro, incluyendo un 'emoji' llorando de la risa y otro que hacía referencia al silencio.

Ander Herrera y Eric Bailly, ex compañeros de Rojo, se pronunciaron al respecto en dicha publicación y lo hicieron con bastante gracia.