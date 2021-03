"Que haya avalado no implica más poder de decisión en el Barça"

Joan Laporta podrá ejercer de presidente del Barça después de que se confirmase que Eduard Romeu avalase al nuevo mandatario 'culé' y se convirtiese en el responsable económico tras la dimisión de Jaume Giró.

De esto quiso hablar para 'Catalunya Ràdio' y aseguró que su acción no cambia sus funciones en el club. "En absoluto implica que tenga más poder decisión en una junta que decidirá colegiadamente. Quien me conozca un poco debe saber que soy disciplinado, jerárquico y nunca le haría sombra a mi presidente", explicó.

"Te diría que cumplo un sueño de pequeño. Es muy típico de los jugadores que fichan por el Barça digan que llevan sangre azulgrana. Yo puedo decir que soy socio de club desde hace 39 años, no de anteayer", agregó.

"Cuando entré en Audax con José Elías ya me dijo que me ayudaría a poner los avales para ser directivo del equipo y puedo decir que al señor Elías le he involucrado con 'trempera' en este empeño. El niño que diga que, siendo del Barça, no quiere ser delantero centro del Barça no se entiende, pues cuando eres mayor quieres ser presidente", continuó.

Por último, explicó que es a "título personal" todo lo que están poniendo tanto Elías como Romeu . "Avalamos con nuestro patrimonio. No sé cuánto pone cada directivo. Es de suponer que si hizo falta nuestra aportación es porque faltaba una cifra relevante", concluyó.