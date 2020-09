"Que Koeman no cuente con Riqui Puig es una decepción absoluta"

El Barça tiene un objetivo a corto, medio y largo plazo: una renovación profunda de la plantilla. La idea de Koeman pasa porque los más jóvenes vayan cogiendo un lugar en el primer equipo.

Por eso quizá sorprendió tanto que le dijera a Riqui Puig que no contaba con él. De hecho, Koeman tuvo que explicar cuáles fueron exactamente sus palabras: "Le dije que tendrá complicado jugar".

Víctor Font, precandidato a la presidencia del Barça, habló en el programa 'Curubito de Rondeando' y se refirió a esas palabras de Koeman. "Personalmente, para mí ha sido una decepción absoluta. Yo lo veía jugando en el primer equipo, pero no de ahora, sino hace dos años", opinó.

En otro orden de cosas, descartó que vaya a unirse a Joan Laporta en las elecciones. "El fin no justifica los medios. No pondremos en riesgo el proyecto por intentar ganar unas elecciones. No queremos alianzas", dejó claro.