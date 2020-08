"Que la Champions femenina no tenga VAR es discriminación"

La central española Irene Paredes lamentó la eliminación del Paris Saint-Germain "por pequeños detalles" en la ronda de semifinales de la Liga de Campeones, pero apuntó que hay razones para que sus compañeras y ella estén "orgullosas".

"Somos un grupo que seguirá progresando", dijo la capitana del Paris Saint-Germain tras el adverso 0-1 ante el Olympique de Lyon. "El partido se decidió por pequeños detalles. Aunque esta vez fuimos nosotras las que perdimos, tenemos razones para estar orgullosas", apuntó.

La jugadora también se mostró muy crítica con el hecho de que la máxima competición europea, en su vertiente femenina, no cuente con VAR y lo consideró una discriminación en toda regla.

"Que no haya VAR en la Champions femenina es parte de la discriminación. "No entiendo por qué no hay VAR en la Champions femenina. Es parte de la discriminación, lo digo así y no me voy a esconder. Si queremos igualdad, esto tiene que ser igualdad. Si estamos los mejores de Europa, necesitamos a las mejores árbitras de Europa, necesitamos la ayuda del VAR y de momento no la tenemos", sentenció.