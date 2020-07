¿Qué le dijo Ramos a Luka Romero?

Apenas tiene 15 años y ya está en boca de todos. Lo comparan con Messi, pero él mismo ya ha dejado claro que no es así.

Se trata de Luka Romero, un chico que está viviendo un sueño. En una charla con 'Radio Late', la perla del Mallorca habló sobre una experiencia con Alves en la playa hace ocho años.

"Una tarde estaba haciendo jueguitos en la playa y llegó Alves con su grupo de amigos y pidió jugar. 'Pasa la pelota', me dijo. Después me invitó a comer en un restaurante. Mi padre me acompañó a la puerta y me dejó ahí", dijo el jugador.

Por otra parte, el atacante se acordó del día que debutó como profesional ante el Real Madrid. Ramos, capitán de los blancos, mantuvo una conversación con él.

"Cuando perdíamos 2-0, el entrenador me dijo que fuera a calentar y el ayudante me gritó que le metiera porque iba a entrar. Estaba calentando al lado de Marcelo y Ramos, apenas entré, me dijo 'hola 'crack', ¿cuántos años tienes?", apuntó.