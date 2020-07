¿Qué le dijo Cristiano a Szczesny para motivarle antes del penalti?

La Juventus se jugaba ante la Lazio dejar encarrilado su noveno Scudetto consecutivo. Tras una primera parte sin goles apareció Cristiano con un doblete en tres minutos.

Pero no iba a terminar ahí el trabajo del luso en el partido. La Lazio apretó tras los dos tantos y se lanzó al ataque para recortar distancias.

En el minuto 83 dispuso de un penalti. Nada más pitar el colegiado la pena máxima, Cristiano corrió hacia su portero, agarró a Szczesny por el hombro y le dio una charla para motivarle.

No era para menos.Un tanto hubiera supuesto darle alas a la Lazio. Cristiano volvió a demostrar que es un líder nato además de un goleador con ese gesto.

Sin embargo, la charla no surtió efecto. Immobile anotó el tanto desde los once metros y dio vida a los últimos diez minutos, pero la remontada no se culminó.