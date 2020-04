Que los fans del Atleti viajaran a Liverpool fue un error según el alcalde

El alcalde Madrid tiene claro que el hecho de que 3.000 aficionados del Atlético pudieran viajar a Liverpool para ver el partido de Champions League fue un error. Lo afirmó en 'El Transistor', un programa de 'Onda Cero', cuando le preguntaron directamente sobre ello.

"Desde luego. No tiene ningún sentido que, en aquellos momentos, 3.000 aficionados del Atleti pudieran viajar a Liverpool. Visto con perspectiva, e incluso en aquel momento, habría que haber sido más prudente. El día anterior, la Comunidad y el Ayuntamiento habíamos tomado medidas respecto a la aglomeración de gente y movilidad", aseveró.

Respecto a cómo se podría reanudar la Liga, dijo: "Veo el fútbol sin público posible por una razón: es de justicia tratar de acabar las competiciones deportivas, y que conste que no es porque el Atleti esté ahora fuera de Champions. Si, para eso, hay que jugar sin espectadores, habrá que hacerlo. No digo que vaya a pasar, digo que lo veo factible".

"He hablado con el presidente, Enrique Cerezo, que me ha llamado un par de veces, pero hemos hablado de otros temas, no de la situación financiera del club, El perjuicio económico es grave, pero va a ser muy difícil para toda la sociedad, hay que decírselo a los ciudadanos. Las previsiones están ahí y va a haber que trabajar muy duro", añadió.