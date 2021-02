"Que me comparen con Neymar es de locos"

Bryan Gil pasó por los micrófonos de 'El Larguero' en un momento dulce a nivel personal porque lleva tres goles y tres asistencias en 16 partidos con el Eibar. El jugador se ha convertido en una pieza importante del equipo 'armero'.

Hace unos días, el ojeador Mani lo comparó con Neymar y aseguró que el Barcelona lo está siguiendo, por lo que el futbolista fue preguntado por ambos temas.

"Es uno de mis jugadores favoritos y me parece de locos que me comparen con Neymar. No soy de leer las noticias en las redes, pero mis amigos me mandaron eso y me gustó, pero me parece una locura", afirmó.

En cuanto al interés del club azulgrana, Bryan Gil aseguró que siempre "gusta estar en la agenda de los grandes", pero insistió en que tiene contrato con el Sevilla y que su agente se encargará de lo que suceda en el futuro.

Sobre la Selección de España, el extremo le mandó un guiño a Luis Enrique: "Ojalá me llame. Todo futbolista español trabaja para ir con la Selección y es un sueño".

Para finalizar, Bryan Gil admitió que la opción de recalar en el Eibar "ha salido mejor de lo que esperábamos".