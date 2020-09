Que Messi se quede, un negocio redondo

Messi genera fútbol y genera dinero. El argentino es un ídolo de masas, probablemente el mejor futbolista de todos los tiempos y el mero hecho de tenerle en el equipo implica una atracción para aficionados de todo el mundo. Tres expertos, en conversación con 'Marca', corroboraron lo que supone para su club.

"Hay una fuente de ingresos clave que son los días de partido, más allá de la situación actual del COVID-19, los aficionados en general quieren ver a los mejores jugadores del mundo y que esté o no Messi seguro que tiene un impacto económico en la venta de entradas a los no socios que últimamente ha sido un número muy relevante", afirmó David Serrahima, de 'Octagon'.

"A nivel de 'ticketing', hay una parte que son turistas y que pagan 200 o 300 euros por ver al mejor jugador del mundo. Hay un 5 o 10% de turistas que el motivo principal es el Barça. Y, si no está el mejor del mundo, tiene un impacto también para la ciudad", afirmó Carlos Cantó, de 'SPSG Consulting'.

"Hay que tener en cuenta que Messi vende camisetas por, si no me equivoco, un valor que ronda los dos millones y eso es mucho dinero y es una cantidad que no podría volver muy rápido", concluyó Rayde Luis Baez, fundador de la empresa 'The Connect'.