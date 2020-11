"Que Messi se quiera ir es un mal síntoma"

Víctor Font es uno de los grandes favoritos para hacerse con la presidencia del FC Barcelona. El catalán trabaja desde hace tiempo en un proyecto que este viernes reveló una de sus bombas.

Y es que Toni Nadal, tío del tenista Rafa Nadal y hermano del ex jugador Miguel Ángel Nadal, sería uno de los pesos pesados del Área de Comportamiento del club. Un anuncio sorprendente pero que se viene cociendo desde hace tiempo.

"Hace ya bastante tiempo, unos dos años. Me lo presentó Antoni Bassas. Me explicó lo que querían y me dio una gran impresión. Lleva mucho tiempo preparando este proyecto. No lo deja al azar y me vaticinó algunas de las cosas que están pasando. La visión de futuro y lo que necesita el club. El Barcelona está en una situación complicada", aseguró el propio Toni en 'El Larguero', que no ocultó su sorpresa cuando contactaron con él en un primer momento.

"Es la primera vez que me ofrecen esto. Soy un entrenador de tenis, soy socio del club y simpatizante. Me sorprendió cuando me lo dijeron. En cuanto a mi labor, la filosofía es clara. A todos nos gusta ganar, levantar trofeos pero hay que incidir desde la base hasta lo más alto del club, que se tiene un compromiso con el club. Con corrección y educación. Los valores los tienen que emplear desde el presidente a la última persona del club", aseveró.

Toni también se mojó sobre un tema delicado como lo es el futuro de un Leo Messi que estuvo cerca de abandonar el club el pasado verano. Algo que llegó a temer realmente durante unos días.

"Sí, para mí es un mal síntoma que el mejor de la historia se quiera ir, no toca. Tenemos que hacer un esfuerzo para convencerle para que siga, pero veremos si la situación económica nos permite pagarlo", explicó.

Por último, Toni Nadal también tuvo palabras (y críticas) a la gestión de Josep Maria Bartomeu, ya ex presidente azulgrana. "No ha sido un buen trabajo, desgraciadamente. Me gustaría que le fuera bien a todos: a Setién, a Koeman, a Bartomeu. Por una cosa y por otra no se ha hecho bien. En una situación económica complicada, además, con el COVID-19. Bartomeu no quería hacerlo mal. Setién tenía intención de ganar la Champions y le metieron ocho", sentenció.