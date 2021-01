¿Que no la conocía? Jesé se dejó 1.500 euros en regalos para su hija recién nacida

La respuesta de la madre de la hija de Jesé en las redes sociales a las acusaciones de que la pareja no se habla fue volcánica. La modelo publicó varias fotos de los regalos que hizo el padre a la pequeña y se quejó de que se decía sobre él que no sabía ni el género del bebé.

"Cansada ya de que se escriban noticias sin contrastar y gente saliendo en televisión viéndose en la libertad de opinar sobre mi persona y mis hijos. Juzgad vosotros mismos. Cansada de que se digan mentiras y se aprovechen de no poder defenderme por no querer entrar en polémicas que no son mías", publicó.

"¿Si no sabía el sexo, por qué le compró vestidos en París?¿Si no se sabe el sexo de un bebé, se compran cosas de niña?", añadió. El contenido, no solo por lo polémico, sino por el precio de los objetos, no tardó en volar en las redes sociales.

De hecho, medios como el diario 'Marca' cifran el gasto en unos 1.500 euros por parte de Jesé. El ex futbolista del PSG sigue dando de qué hablar fuera de los terrenos de juego, donde está convirtiéndose en tema del día en más de una tertulia de sobremesa.