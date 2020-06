¡Qué no le pasa al Arsenal! Leno, hombre más fiable, también se lesionó

El Arsenal se ha convertido en un club absolutamente gafado. Lo que no le pase esta temporada... Tras el partido aplazado ante el City lleno de despropósitos, con goleada, una roja y dos lesiones, su segundo partido en la Premier también llegó con gafe: cayó Leno.

El meta alemán, el 'gunner' más fiable del curso y uno de los mejores guardametas de la competición, se tuvo que marchar en camilla a los 40 minutos del campo del Brighton. Saltó a por un balón que atacó, pero Maupay chocó contra él y, en la caída, pisó mal y sufrió una hiperextensión en la pierna derecha que le dejó bastante doloriodo.

Sin gente en la grada, por los gritos de Leno quedaba claro que no era un simple dolor. De hecho, lo tuvieron que retirar asistido, incapaz de apoyar la pierna. Y ahí se produjo otra de las jugadas llamativas, puesto que el alemán se incorporó y empezó a señalar al jugador del Birghton y a acusarle de que lo había lesionado con ese empujón que ya no tenía sentido porque no podía agarrar la bola.

Así que el gafe continúa, puesto que ante el Manchester City, tres días atrás, ya habían caído tanto Pablo Marí como Xhaka. Por si fuera poco, David Luiz también había sido expulsado.