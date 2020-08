Ocurrió en el partido ante Athletico Paranaense, que acabó cayendo derrotado ante Sao Paulo. Dani Alves salió mal parado con una fractura en el antebrazo derecho por la cual ya ha sido operado.

Alves comienza, de esta forma, un periodo de recuperación de su lesión con la fecha del 17 de septiembre en el horizonte para enfrentarse a River Plate por el Grupo D de la Copa Libertadores.

"Queríamos agradecer a todos los mensajes, el cariño y la preocupación. No hay batallas sin heridas ni victoria sin lucha... ¡Que no te hagan renunciar a luchar jamás!", publicó el ex del Barça.

De momento, el club brasileño no informa acerca del plazo de lesión del lateral de la 'Canarinha', que tuvo que ser sustituido durante el partido y, este viernes, fue operado con éxito.

El jugador realizará la primera etapa de su recuperación en casa, a la espera de que avance notablemente para luego ponerse en manos de los médicos y fisioterapeutas de Sao Paulo.