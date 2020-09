¿Qué pasaría si se cancelara el Leyton Orient-Tottenham?

Hay mucha preocupación respecto a la situación del Leyton Orient. Este modesto club de Cuarta División confirmó el lunes cuatro positivos en coronavirus dentro de la plantilla.

Este martes se mide al Tottenham y el choque corre serio peligro de que no se juegue. Según 'The Sun', los 'spurs' no quieren tomar riesgos innecesarios teniendo en cuenta que en unos días tiene que jugar una eliminatoria de la Europa League.

El Ministerio de Salud de Inglaterra tendrá la última palabra sobre la disputa del encuentro, ya que hay temor a posibles contagios entre los futbolistas.

Si la EFL decide cancelar el partido... ¿qué pasaría? La citada fuente señala que el organismo le daría el triunfo al Tottenham y accedería directamente a la siguiente ronda. Asimismo, el Leyton Orient se quedaría sin un suculento premio de 109.000 euros por los derechos televisivos.

También hay que mencionar que el rotativo inglés apunta que no se descarta que los locales jueguen con juveniles - no estuvieron en contacto con nadie del primer equipo- contra el conjunto que dirige José Mourinho.

Los 'spurs' quieren poner todo tipo de facilidades para que el encuentro, en caso de que se suspenda, se pueda disputar en otra fecha, algo que parece imposible porque no hay hueco en el calendario.