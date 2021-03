"La primera parte fue del Arsenal; la segunda, del árbitro y el del VAR"

No es la primera vez que Mourinho pone la mira en árbitros, rivales, césped o cualquier otro fenómeno cuando pierde un partido. Tras caer ante el Arsenal, el técnico señaló a la labor arbitral en sala de prensa.

En declaraciones a 'BBC', el luso se quejó del penalti de Dávinson sobre Lacazette que le costó la derrota a su equipo, una jugada muy discutida por los aficionados.

"El árbitro tomó una mala decisión que el VAR refrendó. Siendo sinceros y pragmáticos, la primera mitad fue suya, pero la segunda fue de Michael Oliver y de Paul Tierney, quien estaba a los mandos del VAR. Fueron ellos quienes decidieron el encuentro", aseguró.

A pie de campo, ante los medios oficiales del Tottenham, opinó además que su equipo mereció al menos el empate. Le pareció un destino demasiado duro la derrota en una de las citas más importantes de la temporada.

Mou admitió que, en directo, podría ser una jugada dudosa, pero no entiende que con el VAR no se corrigiese: "Entiendo que los árbitros tienen dificultades a veces. Yo mismo vi la jugada a 40 o 50 metros de distancia en un primer momento, pero luego la vi en el iPad. No me quejo, pero cuando uno la ve en una pantalla no es más que lo que es".

"Si alguien tiene una opinión diferente es un aficionado del Arsenal con un pase de temporada. Es la única discrepancia que acepto porque es la pasión la que habla, pero en cualquier otro caso no lo hago porque es una circunstancia bastante obvia", agregó.

Además, agregó en 'Sky Sports': "Es una pena que no haya entrevistas pospartido a los árbitros, ¿no?. Jugamos rematadamente mal en la primera mitad, y que llegásemos 1-1 no fue un fiel reflejo de la realidad. Estuvimos pobres en todas las parcelas. Defendimos mal, no tuvimos intensidad ni presión y algunos de nuestros jugadores más importantes se escondieron. Lo dicho, muy mal. En la segunda parte solo podíamos mejor, pero entonces surge una pregunta que solo puede responder Michael Oliver, el árbitro, pero que no tendrá respuesta porque ellos no hablan".