"Que Ramos vaya a los JJOO me da igual, lo que quiero es que rinda en la Euro"

El técnico de la Selección Española, Luis Enrique Martínez, no dudó en responder a la prensa sobre la posibilidad de que Sergio Ramos acuda a los Juegos Olímpicos.

Tras dejar claro que Ansu y Adama pueden jugar juntos en el once titular de España, que se enfrentará este sábado a Suiza, el entrenador español comentó sobre el capitán.

"No sé si eso es real o un comentario. Yo no soy el seleccionador olímpico y no es una pregunta para mí. El capitán es alguien que aporta mucho y yo me ocupo de que rinda en el Europeo", comentó 'Lucho'.

Y añadió: "Hasta que la Federación no me confirme que irá, son solo cosas de la prensa. El señor Luis de la Fuente convocará a quien tenga que convocar. Los dimes y diretes me dan igual".