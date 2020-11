"¿Que si estuve cerca del Barça? Tendría que mirar los kilómetros"

¿Estuvo Monchi cerca de firmar con el Barcelona como director deportivo en 2017? Sea cierto o no, él no quiere saber nada. En una entrevista con '7TV', tiró de ironía y cachondeo para evitar responder a la pregunta. Para decir si estuvo cerca o no, optó por medirlo en kilómetros.

"Lo de cerca o no no lo sé porque habla de 2017 y estuve en Sevilla y Roma, pues depende. Tendría que mirar los kilómetros que hay para saber cuánto de cerca estuve. Ahora mismo, estoy no feliz, sino lo siguiente en el Sevilla. De estos temas me gusta hablar poco. Feliz en el Sevilla, contento en mi vuelta, y poco más", afirmó.

Ya más centrado en al actividad diaria, dijo sobre cómo se encuentra Jesús Navas: "En el caso de Jesús, jugamos con los tiempos. Está progresando bien, igual que Acuña y vamos a ver cómo va el trabajo de esta semana para concretar al máximo cuándo sería la reaparición. Estamos ante un profesional como la copa de un pino y no hay que asustarse".

Y respondió directamente sobre por qué el Sevilla no suele dar mucha información sobre sus lesionados: "A veces, hay que comprender que el exceso de información puede ser una ventaja para los rivales, tenemos que jugar nuestras cartas. En un mundo tan global, llega al segundo a cualquier rincón del mundo. Si a veces no damos la información, es porque no es algo grave, fuimos de los primeros en dar luz a los positivos".