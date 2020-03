"¿Que si llamé p*to feo a Messi? No, fue a Suárez"

Uno de los aspectos que llaman más la atención en el fútbol es qué se dicen los protagonistas. Insultos, piques... todo tipo de palabras en un contexto de máxima tensión. A Reguilón le pasó nada más y nada menos que contra Messi y Suárez, cuando jugaba en el Madrid.

Durante un partido contra el Barcelona, se pudo ver al lateral tener sus más y sus menos con sus contrincantes. Se leyó en sus labios "p*to feo", pero él mismo, en un 'streaming' con Ibai Llanos, desveló a quién iba dirigido el insulto.

Mientras se veía en pantalla una partida del juego 'League of Legends', comentó uno de los participantes: "Yo he visto alguna discusión de Regui ahí...". Ibai metió salsa: "Bueno, bueno, ay, ay, con Messi la que tuvo... Me dicen por aquí que le llamaste p*to feo".

El actualmente hispalense se apresuró a corregirle: "¿A quién p*to feo? No, no, no, no, no. No le llamé feo, fue a Suárez". Todos los que estaban en línea entonces soltaron una carcajada con la especificación del defensa. ¿Su justificación? "Yo que sé, estaba muy caliente, tío".